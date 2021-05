31-latka pracuje w zakładzie pogrzebowym. Ujawnia, co najbardziej ceni sobie w swojej profesji

Zdradziła, że choć ma do czynienia ze zmarłymi na co dzień, śmierć to zawsze dla niej trudny temat. Szczególnie ciężko jest jej zaakceptować pogrzeby dzieci. Mimo wszystko ma nadzieję odziedziczyć w przyszłości biznes po ojcu. Dodała, że to on zaraził ją pasją do tego zawodu. Praca z nim jest też jedną z najlepszych rzeczy, jaka jej się zawodowo przytrafiła.