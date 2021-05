Od wielu lat śpią oddzielnie, swoje łóżka dzielą z synami. Edukatorka seksualna wyjaśnia, jak "współspanie" wpływa na rozwój emocjonalny dziecka

Tę granicę ma prawo wyznaczyć każda osoba, która współśpi. Jednak to rodzic, który decyduje się na współspanie zawsze powinien bacznie zwracać uwagę na to, czy to on chce spać z dzieckiem, czy to raczej dziecko chce spać z nim. Dziecko może nie mówić wprost o swojej potrzebie oddzielnego miejsca do snu więc to dorosły musi "czytać sygnały". Dziecko powinno też wiedzieć, że w każdej chwili może zrezygnować ze współspania i ma swoje inne miejsce, w którym może bezpiecznie spać.