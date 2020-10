33-latek zginął, ratując żonę i synka. "Łapię się na tym, że chcę do niego zadzwonić"

Tragiczny wypadek na warszawskich Bielanach

"Fakt" skontaktował się z przyjacielem zmarłego 33-latka. – Do mnie nadal nie dotarła śmierć Adama i jeszcze łapie się na tym, że chce do niego zadzwonić, żeby się czymś podzielić jakąś nowiną, informacją – mówił mężczyzna. – Adam był świadkiem na moim ślubie, a ja na jego. Razem spędzaliśmy wakacje. Był wzorowym ojcem i mężem. Zawsze dbał o to, by jego bliskim niczego nie brakowało. Po jego tragicznej śmierci nic już nie będzie takie samo – przyznał pogrążony w żałobie przyjaciel.