4 modne płaszcze na zimę, które teraz kupisz taniej

Pikowany płaszcz House

Pikowany płaszcz House teraz jest tańszy o 25%. To klasyka zimowego gatunku – płaszcz sięgający za pośladki, z kapturem i poziomym pikowaniem. O prostym kroju, bez wcięcia w talii. Posiada zestaw dwóch wsuwanych kieszeni, dopinane na napy rozcięcia po bokach i wykończenie na podszewce. Dostępny nie tylko w kolorze czarnym, ale też zielonym i brązowym. Choć jest to kurtka pikowana, nie dodaje optycznie kilogramów, a jej wygląd jest na tyle uniwersalny, że można ją dopasować zarówno do tych mniej, jak i bardziej formalnych stylizacji.