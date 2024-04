4 rzeczy, o które powinni zadbać rodzice, aby wzmocnić odporność niemowlęcia wiosną

1. Karmienie piersią

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby w 6 pierwszych miesiącach życia niemowlę było karmione wyłącznie piersią[1]. Pokarm kobiecy powinien być ważnym elementem diety dziecka (przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających) nawet do ok. 2. roku życia lub dłużej – tak długo, jak będzie chciała tego mama i dziecko. Matczyny pokarm to skarbnica wielu cennych składników, które wspierają odporność na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim zawarte w mleku mamy immunoglobuliny stanowią źródło odporności, jeszcze zanim organizm dziecka samodzielnie zacznie wytwarzać własne przeciwciała. Ponadto czynniki odpornościowe zawarte w mleku mamy zwiększają kolonizację dobroczynnych bakterii, jednocześnie hamując kolonizację niewłaściwych oraz pomagają eliminować z organizmu bakterie czy wirusy[2]. Mleko mamy to również witaminy (m.in. A, C, E i D) oraz składniki mineralne (tj. cynk, żelazo) mające wpływ na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.