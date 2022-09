40 lat temu włamał się do sypialni Elżbiety II. Teraz żegna królową

Okazuje się, że tylko Faganowi udało się z powodzeniem włamać do Pałacu w trakcie 70-letniej kadencji królowej Elżbiety II. Nie licząc incydentu z 2013 r., kiedy pewien 41-letni mężczyzna dostał się do środka, niszcząc ogrodzenie i wywarzając drzwi. Przypomnijmy, że Pałac Buckingham jest obiektem chronionym na mocy aktu prawnego "Serious Organised Crime and Police Act".