5 kobiet, które zasłynęły w 2020 roku

W dzisiejszych czasach media społecznościowe mogą być trampoliną do zdobycia popularności i zrobienia kariery. Influencerki publikują piękne zdjęcia, chwalą się drogimi kosmetykami czy torebkami, ale w wielu przypadkach, wykorzystują również swoją popularność do propagowania cennych wartości. Wybraliśmy pięć znanych w sieci dziewczyn, które warto obserwować, bo inspirują inne kobiety.

Marta Dyks piękna kobieta i światowej klasy top modelka. Przez wiele lat żyła w nieświadomości, że choruje na poważną chorobę autoimmunologiczną. Zmęczenie tłumaczyła intensywnym stylem życia, a przybieranie na wadze, nieregularnymi posiłkami oraz piciem alkoholu. Dolegliwości nie przechodziły, a z czasem zaczęły dochodzić kolejne. Miała ataki paniki, nie chciało się jej wstawać z łóżka. W najbardziej krytycznym momencie życia cierpiała zarówno jej dusza jak i ciało. Poprosiła więc o pomoc. Udała się do psychiatry, który zdiagnozował depresję. U endokrynologa dowiedziała się, że cierpi na hashimoto. Marta Dyks w mediach społecznościowych nie wstydzi się mówić o swoich problemach, bo chce zachęcić inne kobiety do szukania pomocy, regularnego badania się i odwiedzania lekarzy. Modelka udowadnia, że uroda nie uroda, lecz zdrowie jest najważniejsze.

Któż z nas nigdy nie przeżył miłosnego zawodu? Niewłaściwie ulokowane uczucia nie są powodem do wstydu, bo przecież wszyscy to kiedyś przeżyli lub jeszcze zdążą przeżyć. Joanna Okuniewska nagrywa jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce pt. "Ja i moje przyjaciółki idiotki". Niedawno wydała również książkę o tym samym tytule. Podcasterka swoją twórczością przytula i pociesza każdego, kto choć raz nieszczęśliwie się zakochał lub zrobił głupstwo z miłości. Nie ocenia i nie wylicza błędów. Niczym najlepsza przyjaciółka pomaga posklejać złamane serce. Okuniewska nie stroni również od poważniejszych kwestii. W jej książce pojawiły się porady specjalistów, psychologów, którzy tłumaczą m.in. jak rozpoznać, czy żyjemy w toksycznym związku, jak pomóc ofiarom przemocy lub co zrobić w przypadku gwałtu.