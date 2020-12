Jerzy Stuhr o małżeństwie i chorobach. "Bez żony bym już nie żył"

Z okazji wyjątkowej rocznicy ślubu państwo Stuhrowie postanowili opowiedzieć o swoim małżeństwie i miłości. Jerzy Stuhr wyznał, że miłość najbardziej mu się kojarzy z olbrzymią tęsknotą do żony, do dzieci. "To był dla mnie naturalny stan. Mam poczucie, że zawód zabrał mi coś z domowego szczęścia. Ale nie zamieniłbym tego" – powiedział aktor.