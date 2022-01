5 porad na bajeczny Nowy Rok

Codziennie musimy znaleźć czas na przyjemności. To niezwykle ważne i aby o tym pamiętać, warto wpisywać to zadanie do swojego kalendarza! I to nie na końcu listy, ale na samym jej początku. Z czasem dbanie o siebie i swoje potrzeby wejdzie nam w nawyk, a my zobaczymy, że mamy więcej energii do pokonywania codziennych wyzwań.