5 powodów, dla których pokochałyśmy saszetki damskie

3. Kompaktowość

Takie małe saszetki są nieocenione w sytuacjach, kiedy musimy mieć przy sobie najpotrzebniejsze rzeczy (kartę płatniczą, klucze do domu, kluczyki do samochodu, pomadkę do ust) i musimy potrafić je znaleźć bez problemu. Ile to razy musiałyśmy wyrzucać całą zawartość torebki, by znaleźć klucze – żadna z nas nie zliczy tych sytuacji. A paradoksalnie, im mniejsza torebka, tym trudniej w niej cokolwiek znaleźć, dlatego nerka jest cudowna – jest na tyle mała, że nic więcej, poza najpotrzebniejszymi rzeczami się w niej nie zmieści. Genialne rozwiązanie jednego z największych kobiecych problemów.