Materiał Partnera Moda + 2 rzeczy z wyprzedażymodne ubrania Materiał partnera 1 godzinę temu 5 rzeczy z wyprzedaży, które musisz mieć! Okres wyprzedaży to czas, kiedy można upolować największe trendy w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie przejrzeliśmy wszystkie wyprzedaże i promocje, jakie obecnie oferują największe marki i sklepy online, i przygotowaliśmy zestawienie rzeczy, które warto mieć, a które również posłużą Ci przez kolejne sezony! Gotowa? To zaczynamy! 5 rzeczy z wyprzedaży - nie czekaj, tylko kup wymarzone ubrania! (Getty Images) Sandały z kwadratowym noskiem Kwadratowy nosek to hit lansowany przez marki od połowy zeszłego roku. Jak widać – skutecznie. Bo dzisiaj buty z tym wykończeniem to niekwestionowany hit sezonu. Koniecznie postaw na te skórzane, z paseczkami. Dodadzą lekkości sylwetce, a ich jasne kolory – np. cielisty, beżowy czy błękit i róż – wydłużą ją. Jeśli obcas – w butach na co dzień wybierz ten do 8 cm. Optymalnie sprawdzi się 5 cm "kaczuszka". Obok sandałów, ten model idealnie sprawdza się także w formie klapek. Materiały prasowe Podziel się Pleciona torba Bambusowe, wiklinowe lub słomiane – plecione torby są wykonane z różnych materiałów, a co za tym idzie mają różne właściwości oraz trwałość. Jednak niezmiennie są must havem letnim. Rok temu najchętniej kupowałyśmy mniejsze modele, które można było zawiesić na ramieniu. W tym roku plecionki wchodzą w kategorię shopper bag i z powodzeniem zastępują te, wykonane z tkanin lub skóry. Koniecznie zaopatrz się w taką shopperkę, którą możesz swobodnie nosić w dłoni, jak i przepasać. Materiały prasowe Podziel się Bieliźniana sukienka Ultrakobieca, lekka i zwiewna. Świetnie nadaje się do pracy – w zestawieniu z marynarką. Idealnie sprawdzi się na weselu lub innej, poważnej uroczystości, a charakteru dodasz jej wtedy dodatkami w postaci kolczyków czy naszyjnika. W połączeniu z ramoneską stworzy drapieżny look, a kardiganem – da poczucie luksusu i wygody. Bieliźniane sukienki towarzyszą nam już od ponad dekady. jednak w tym sezonie stawiaj na prostotę: cienkie ramiączka i dekolt w łódkę powinny zastąpić modne rok temu koronkowe detale. Wyprzedaże to świetny moment, aby upolować je w najmodniejszych kolorach: mięty, zachodzącego słońca czy butelkowej zieleni. Materiały prasowe Podziel się Lekki trencz W tym sezonie trencz to nie tylko okrycie wierzchnie. Owszem – nadal nosimy go do jeansów i białej koszuli, ale latem zastąpi on nam także sukienkę. Dlatego na wyprzedażach zwróć uwagę na lekkie, wykonane z bawełny lub lnu modele, które z powodzeniem wykorzystasz także w okresach przejściowych. Wybieraj modele dwurzędowe w kolorach ziemi oraz wszystkich odcieniach pochodnych do bieli, czyli np. kość słoniowa. Ta inwestycja zawsze się opłaci! Materiały prasowe Podziel się Biały total look Jeśli na wyprzedażach szukasz rzeczy uniwersalnych – zwróć uwagę na monokolorystyczne looki np. połączenie białych kulotów z lekkim longsleeve'm. Ten set to idealne, letnie zestawienie. A w nim nie tylko wygodnie spędzisz czas w domowym zaciszu, ale także w towarzystwie szpilek i biżuterii – stworzysz modną stylizację na popołudniowe wyjście. Jeśli zdecydujesz się na założenie takiego zestawu do pracy np. zestawiając go z mokasynami – koniecznie pomyśl o skórzanym pasku, który dopełni całości. Jako detal dobierz apaszkę w kontrastujących kolorach lub z modnym printem. Materiały prasowe Podziel się Jeśli nadal szukasz swoich wymarzonych rzeczy w atrakcyjnych cenach – zajrzyj na domodi.pl – tam w kategorii odzieży, obuwia i dodatków dla kobiet, czeka na Ciebie blisko 100 000 przecenionych rzeczy!