Pikowane kurtki to już przeżytek? Gwiazdy noszą inne okrycie

Chociaż wiele ubrań w damskiej szafie można nazwać "must have’ami" (choć tak naprawdę można się bez nich obyć), to pikowana kamizelka bez dwóch zdań jest czymś, co warto sobie sprawić. Dlaczego? Bo jest uniwersalna, a do tego wygląda świetnie, wprowadzając do stylizacji odrobinę luzu.