51-latka urodziła córce dziecko, a następnie wpadła w silną depresję

- Po porodzie u każdej osoby wygląda to inaczej – napisała w poście córka Loving. - Byliśmy bardzo szczęśliwi, ona też była szczęśliwa. Byliśmy bardzo wdzięczni. Jestem taka dumna z mojej mamy. Nadal patrzę na nią z podziwem.

To nie był zwykły smutek

Kobieta we wpisie zaznacza, że ludzie najczęściej myślą, że surogatki dopada smutek, gdy muszą oddać urodzone dziecko. Jednak u Loving objawy były bardzo silne i zdecydowanie poważniejsze niż chwilowy smutek.

- Moja mama miała fale silnego lęku poporodowego i depresję poporodową. Niepokój nasilający się w nocy, płacz i strach, nie potrafiła tego wyjaśnić. Nudności. Nudności, po których następował większy niepokój i strach przed zwymiotowaniem i używaniem mięśni brzucha – pisze w poście córka surogatki i dodaje, że powrót jej matki do pełni sił po cesarskim cięciu był niewątpliwie o wiele trudniejszy niż przy poprzednich porodach, które kobieta przeszła. Córka surogatki podejrzewa, że powodem takiego załamania były hormony.

- Hormony, mówimy o wysokich poziomach hormonów ciążowych, które wracają do stanu menopauzy. Coś, na co się nie przygotowywaliśmy, ani nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek naprawdę o tym myślał, dopóki to się nie wydarzyło – napisała kobieta.