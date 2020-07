6-letni chłopiec uratował siostrę przed atakiem psa. Anne Hathaway: "Potrafię rozpoznać superbohatera, kiedy go widzę"

Anne Hathaway udostępniła na swoim profilu na Instagramie historię 6-letniego chłopca, który uratował swoją siostrę przed atakującym psem. Jak donosi Nicole Walker, która opisała zdarzenie w mediach społecznościowych, jej bratanek osłonił dziewczynkę własnym ciałem i przyjął na siebie cały atak . "Pomyślałem, że jeśli ktoś ma umrzeć, to powinienem to być ja" – mówił później.

Anne Hathaway nazwała chłopca superbohaterem

Hathaway podzieliła się ze swoimi fanami historią Bridgera, a także dodała kilka zdań od siebie. Aktorka napisała, że chociaż nie jest Avengerem (postacią z komiksu o superbohaterach), to potrafi rozpoznać bohatera, gdy go zobaczy. Według niej 6-latek zasłużył na to miano.