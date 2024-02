Symptomy, których nie można lekceważyć. Świadczą o słabym krążeniu

Brak owłosienia lub owrzodzenia na nogach to kolejne symptomy, które mogą nas zmartwić. Niewystępowanie włosków może oznaczać, że do nóg nie dociera odpowiednia ilość krwi, co prowadzi do obumierania mieszków włosowych z powodu braku składników odżywczych. W tym przypadku zazwyczaj tylko niedokrwiony obszar jest gładki, np. do wysokości nad kostką. Davis nazywa to "linią skarpetki" i ostrzega, że brak dopływu krwi do stóp, może prowadzić do uszkodzenia nerwów i innych tkanek. Chociaż zaczyna się to niewinnie, może doprowadzić do gangreny i amputacji kończyny.