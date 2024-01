Marzniesz w stopy? Rozwiązań jest kilka

Zimne stopy to dość częsta, uciążliwa przypadłość. Jeżeli stopy i dłonie marzną nam nawet wiosną i latem, jest to sygnał, aby udać się do lekarza. Być może mamy bowiem problem z krążeniem. Jak natomiast radzić sobie z marznącymi stopami zimą? Mamy na to kilka sposobów.