Jest uważana za najzdrowszą mąkę. Pomaga w problemach trawiennych

Do czego można używać mąkę orkiszową?

Mąka orkiszowa ma neutralny smak, choć najbardziej wprawione podniebienia mogą dostrzec w niej delikatne orzechowe nuty. Nie wpływa na smak potraw, a jej zastosowanie jest tak samo uniwersalne jak mąki pszennej. Możemy z niej przygotować zarówno słodkie wypieki, jak i te słone. Jest idealna do sporządzenia ciasta na domową pizzę czy do zagęszczania zup i sosów. Sprawdzi się także do wypieku własnego chleba, bułek, a także do przyrządzania tradycyjnych pierogów i klusek.