WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 ksiądz oprac. Katarzyna Dobrzyńska 27-12-2019 (08:31) 62-letni ksiądz miał romans z 17-latką. O mało nie doszło do tragedii Małą miejscowością pod Bydgoszczą wstrząsnęła wiadomość o romansie 17-latki z ich proboszczem, 62-letnim Mirosławem. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak kolega dziewczyny udostępnił wiadomości kochanków. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie 17-latka miała romans z księdzem (123RF) 17-letnia Joanna pochodzi z bardzo religijnej rodziny. Dziewczyna chętnie udzielała się w Kościele, czytała Pismo Święte i bardzo lubiła ich obecnego proboszcza. Nikt nie podejrzewał, że parę łączy coś więcej. Na jednej z wycieczek szkolnych kolega Asi zabrał jej telefon i udostępnił wyznania miłosne, które dziewczyna wysłała tajemniczemu mężczyźnie. Jak szybko się okazało, numer należał do księdza, 62-letniego Mirosława. Z rozmów wynikało, że duchowny odwzajemnia uczucie dziewczyny. Ksiądz miał romans z 17-latką Kiedy ich prywatne rozmowy ujrzały światło dzienne, dla dziewczyny był to koniec świata. Rówieśnicy śmiali się z niej, a mieszkańcy wsi wytykali palcami. Dziewczyna miała podjąć nawet próbę samobójczą. "Super Express" dotarł do rodziców 17-latki. – Te SMS-y zostały umieszczone na zamkniętych forach internetowych. To, co się stało, to wina Internetu – stwierdziła matka nastolatki. – Miałam pretensję do proboszcza, że nie przyszedł do nas z tymi wiadomościami i ich nam nie pokazał. On nas przepraszał, bo powinien to przerwać, jak tylko córka się do niego odezwała – mówi z żalem. – Wychodzimy na prostą. Córka wraca po świętach do szkoły – skomentował ojciec Asi. O wydarzeniach wie również miejscowa policja, jednak śledztwo nie zostało wszczęte, gdyż rzekomo nikt nie złożył zawiadomienia. 62-letni proboszcz został przeniesiony do innej parafii. Źródło: "Super Express"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne