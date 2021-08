68-letnia aktorka jest w ciąży. Lyn May ogłosiła, że ojcem jest 30-letni artysta

Lyn May, a właściwie Lilia Mendiola de Chi, w latach 70. i 80. uchodziła w Meksyku za symbol kobiecości i seksapilu. Popularność otworzyła jej drzwi do świata elity. Lyn May zaczęła wdawać się w romanse z najbardziej wpływowymi politykami ameryki łacińskiej.