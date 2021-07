Plotkowano o jej związku z Maciejem Musiałem. Dzisiaj ogłosiła, że jest w ciąży

Olga Buława na udział w konkursie piękności zdecydowała się za namową koleżanki. Sama stawiała głównie na wykształcenie - ukończyła prawo na SWPS. W międzyczasie miss pracowała jako stewardessa - przyznała, że podróże to jej wielka pasja. O kulisach swojego zawodu opowiedziała w programie "No to lecę!". Wygląda na to, że na jakiś czas będzie musiała zrezygnować z latania.