7-latek z USA ma nadzieję, że nie otworzą szkół. Boi się swojego prześladowcy

'''Co się dzieje, kochanie?' – zapytałam go, a on podbiegł i mocno mnie przytulił. Wtedy dotarło do mnie, jak jest zadowolony ze wspólnej kwarantanny " – pisze Susana na stronie LoveWhatMatters. 7-latek najpierw powiedział, że tęskni za nauczycielem i przyjaciółmi, ale jego mamie szybko zapaliła się lampka ostrzegawcza. Bo kiedy chciała dowiedzieć się, dlaczego woli siedzieć w domu, usłyszała: "Bo nie chcę nigdy więcej oglądać swojego prześladowcy".

Susana wiedziała o kogo chodzi. Czytamy, że przez kilka miesięcy ciągle słyszała jego imię i robiła wszystko, by zostawił jej dziecko w spokoju. Bywało, że wcale go nie zaczepiał, ale mijało trochę czasu i znów nie dawał mu żyć. Dla 7-latka kwarantanna jest więc prawdziwym wybawieniem.

"Najpierw zachwalał moje posiłki, zwłaszcza makaron z serem, a potem to przyznał. Powiedział: Mamusiu, cieszę się, że szkoła jest zamknięta. Mam nadzieję, że nigdy jej nie otworzą" – pisze kobieta i przyznaje, że wtedy łzy napłynęły jej do oczu.

Mimo że to dla Susany trudna sytuacja, to odczuwa wdzięczność za to, że jej synkowi nic nie grozi. "Jestem szczęśliwa, widząc jego spokój. Bo w naszym domu uczymy miłości i dobroci" – kończy Susana, apelując, by właśnie nimi kierować się, gdy wszystko wróci do normy.