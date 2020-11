Magda Masny o celebrytach-koronasceptykach. Ma im jedno do powiedzenia

– Opowiadanie głupot o pandemii przez celebrytów jest straszne. To jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy w obecnych czasach. Gdy dociera się do tak wielu osób w internecie, nie można siać teorii spiskowych i wypowiadać się na tematy, na których się nie zna – grzmi na łamach "Faktu" 51-latka, która była pierwszą hostessą teleturnieju "Koło Fortuny".

Magda Masny o koronasceptykach

Jej syn i synowa pracują w służbie zdrowia. – Ona jeździ karetką w Wejherowie, on pracuje na oddziale ratunkowym w Gdańsku. Opowiadają, że szpitale są na granicy wytrzymałości. Wszyscy pracują nawet po 24 godziny – mówi. – Czasem nie mogą przyjąć pacjenta, bo nie ma kto go leczyć, bo personel jest na kwarantannie. To dla mnie ogromny stres – przyznaje Masny.