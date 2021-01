81-letnia Brytyjka wyszła za mąż za 36-letniego Egipcjanina. Teraz nie mogą się spotkać

81-letnia Brytyjka Iris Jones w listopadzie wyszła za mąż za swojego ukochanego. Egipcjanin Mohamed Ahmed Ibriham jest od niej o 45 lat młodszy. Niestety, na razie muszą żyć w związku na odległość, bo mężczyzna nie może dostać wizy. Kobieta jest załamana.

Dzieli ich 45 lat różnicy, jednak oboje zgodnie twierdzą, że bardzo się kochają i świetnie się dogadują - nie tylko w sferze życia codziennego, ale również i w łóżku. 81-letnia Brytyjka Iris Jones poznała swojego najpierw kochanka, a obecnie już męża, 36-letniego Egipcjanina Mohameda Ahmeda Ibrihama, za pośrednictwem Facebooka.

Gdy postanowili spotkać się na żywo, by lepiej się poznać, od razu między nimi zaiskrzyło. Iris Jones bez ogródek opowiadała o ich seksualnym życiu, wyznała, że na pierwszej randce wylądowali w sypialni.

W listopadzie ubiegłego roku zakochani postanowili się pobrać. 81-latka pojechała do swojego partnera do Egiptu, gdzie przysięgła mu miłość. Planują wspólną przyszłość w Wielkiej Brytanii, jednak nowożeńcy na razie nie mogą razem zamieszkać. Wszystko przez to, że Mohamed nie może dostać wizy...

Rozłąka z 45 lat młodszym ukochanym ją wykańcza

Iris Jones w wywiadzie dla brytyjskiego portalu Metro wyznała, że z niecierpliwością czeka, aż ukochany będzie mógł z nią zamieszkać w jej rodzinnym mieście Somerset. Kobieta wręcz usycha z tęsknoty za mężem. Niestety, nie może zbyt często go odwiedzać i latać do Egiptu ponieważ, po pierwsze podróże są dla niej bardzo drogie, a po drugie tamtejszy klimat jej nie służy i źle wpływa na jej zdrowie. Dlatego starają się, by przyznano mu wizę.

- Są dni, kiedy wszystko jest w porządku, ale są też i takie, kiedy nieustannie płaczę. Jestem z dala od kogoś, kogo bardzo kocham. To dla mnie strasznie trudne. Czas nie stoi po mojej stronie, nie jestem najmłodsza, jego prawnicy o tym wiedzą - wyżaliła się 81-letnia Iris w rozmowie z portalem Metro.

Mohamed nie dostarczył na czas do urzędu wszystkich potrzebnych dokumentów, które zapewniłyby mu wizę i umożliwiłyby przeprowadzkę na stałe do Wielkiej Brytanii. Iris święta Bożego Narodzenia spędziła bez męża. Wyznała, że jej dwaj synowie Stephen i Darren nie mogli pogodzić się z tym, iż związała się z tak młodym mężczyzną. Teraz, gdy Iris i Mohamed są już małżeństwem, musieli się oswoić z myślą, że Egipcjanin dołączył do rodziny. 81-latka w wywiadzie przyznała, że jej największym marzeniem jest, by mąż wreszcie z nią zamieszkał i się nią zaopiekował.

