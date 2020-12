Czy w gościach należy zdejmować buty? Kiedy powinniśmy, a kiedy absolutnie nie?

Dostosuj się do oczekiwań gospodarza

Niektórzy specjaliści od savoir-vivre’u zwracają jednak uwagę na zasadę dostosowania się do oczekiwań gospodarza. A to oznacza, że w kwestii obuwia należy kierować się przede wszystkim wyczuciem i zdrowym rozsądkiem. Zimą albo przy deszczowej pogodzie możemy wnieść do mieszkania sporo błota. Wtedy najlepiej np. zabrać ze sobą obuwie na zmianę, aby nie sprawiać gospodarzowi kłopotu. Warto też po prostu zapytać o to, czy zdejmować buty.