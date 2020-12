Aborcja Bez Granic świętuje swój billboard w Warszawie. "To sygnał solidarności ze wszystkimi osobami, które mogą potrzebować aborcji"

Aborcja Bez Granic pomogła w aborcji ponad 5000 osobom z Polski w trakcie pierwszego roku działania. Z tej okazji w centrum Warszawy (most Poniatowskiego, dokładnie nad ulicą Solec) zawisł billboard promujący działania Aborcji Bez Granic – piszą na swojej stronie internetowej założyciele.

Na billboardzie znajdują się dane kontaktowe grupy. Ma on na celu, jak piszą pomysłodawcy, wykorzystanie niesamowitej ilości poparcia społecznego, jakie okazały setki tysięcy osób, które wyszły na polskie ulice w proteście przeciwko dalszym ograniczeniom już okrutnego i restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego w Polsce oraz pogłębianie świadomości na temat pomocy oferowanej przez Aborcję Bez Granic.

"Nasz billboard to również sygnał solidarności ze wszystkimi osobami, które mogą potrzebować aborcji, a przyszło im żyć w kraju, w którym dostęp do aborcji w publicznym szpitalu jest niemożliwy. Chcemy, żeby wszystkie osoby, które mogą potrzebować aborcji, wiedziały, że nie są same i mogą liczyć na pomoc #AborcjiBezGranic" – informują kobiety działające w organizacji.