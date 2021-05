Aborcja w Czechach. Kolektyw pomaga Polkom. Tygodniowo zgłasza się kilkanaście osób

Nowelizacja ustawy

W Czechach w różny sposób przebiega procedura terminacji ciąży w zależności od czasu jej trwania. - Do tygodnia jest to zabieg medyczny, który trwa kilka godzin, a sama procedura od 15 do 20 minut. Koszt to około 2000 zł" - doprecyzowała przedstawicielka.