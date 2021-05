Aborcja na życzenie w Czechach. Polki będą mogły skorzystać z tego prawa

W Czechach można dokonać aborcji do 12. tygodnia ciąży albo do 24. tygodnia, jeśli istnieje możliwość zagrożenia życia matki lub płód ma potwierdzone wady chorobowe powodujące szybką śmierć dziecka (ewentualnie uniemożliwiające samodzielnie funkcjonowanie). Chcąc ułatwić Polkom pomoc w przypadku zabiegu aborcyjnego, partia opozycyjna Czeska Partia Piratów zwróciła się do rządu o uaktualnienie prawa.