Abp Marek Jędraszewski o "usuwaniu dzieci". Duchowny uderza w część polskich rodzin

Abp Marek Jędraszewski o "ideologii gender i LGBT"

– Twierdzą, że bycie kobietą i mężczyzną to sprawa aktualnej decyzji, którą można za chwilę odwołać, a jednocześnie domagać się, aby ta nasza sprzeczna z biologią i zapisami prawa płeć, by ta decyzja była przez wszystkich uznawana i wszyscy przed nią nabożnie klękali – mówił Jędraszewski.

W czasie homilii padły również słowa o "ideologii singli". Zdaniem metropolity krakowskiego to właśnie tego typu "ideologie", które jego zdaniem służą izolowaniu człowieka od innych, mają szkodliwy wpływ na całe społeczeństwo i utwierdzają w przekonaniu, że każdy z nas żyje dla siebie. Jędraszewski tłumaczył również, czym z chrześcijańskiego punktu widzenia powinny być małżeństwo i rodzina i dlaczego posiadanie potomstwa jest kluczowe dla przetrwania tej podstawowej komórki społecznej.

"Usuwając dziecko zabija się własne serce"

– Bóg błogosławi miłości dzieci do własnych rodziców, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebują oni szczególnej miłości i opieki – w chwilach trudnych: choroby, jesieni ich życia – wskazał arcybiskup.

Jako że Jędraszewski nie mówił jednoznacznie o aborcji, jego słowa można interpretować dwojako: z jednej strony, mogły się one odnosić do kobiet, które decydują się przerwać ciążę, ale również do par, które trwają w związkach i nie posiadają dzieci.