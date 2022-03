Abramowicz sprzedaje majątek. Co się dzieje z jego byłą żoną Daszą Żukową?

Darja Żukowa była m. in. projektantką mody i mecenaską sztuki

Żukowa została projektantką mody, a następnie mecenaską sztuki. W 2008 roku, dzięki finansom Abramowicza, założyła w Moskwie Centrum Kultury Współczesnej "Garage", które szybko stało się jednym z najmodniejszych miejsc w mieście. Jak opisuje to magazyn "Trendy. Art. Of living" ambicjami Daszy było, by założone przez nią centrum przyćmiło Tate Modern.