Prowadzi rosyjską restaurację w Polsce. Przyszło jej zmierzyć się z hejtem

"Skamiejka" istnieje na warszawskiej Pradze od przeszło 11 lat. Pani Tamara, właścicielka lokalu, do Polski przeprowadziła się z Rosji blisko 40 lat temu. Mimo że zajmuje jasne stanowisko w sprawie toczącej się w Ukrainie wojnie. Pojawiają się ludzie, którzy wciąż nie rozumieją, że nie każdy Rosjanin wyznaje te same wartości co Władimir Putin.