Ada z Top Model: Muszę pozwać rodziców, by skorygować płeć

Ojciec potrzebował dużo czasu, żeby to zaakceptować

Ada przyznaje, że najtrudniejszy w jej życiu był coming out przed rodzicami. - Moja mama dowiedziała się pierwsza. Powiedziała, że wiedziała to od zawsze. Choć były momenty, że się mnie wstydziła. Ja to czułam, mimo że starała się tego nie pokazywać - powiedziała w rozmowie z reporterem Plotka.