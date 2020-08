Adele i Harry Styles mają romans? Nowe informacje o rzekomym związku gwiazd

Adele znów skupiła na sobie uwagę tabloidów. Tym razem nie chodzi jednak o jej spektakularną metamorfozę, a to, z kim jest związana. Niektóre portale i gazety twierdzą, że z Bradem Pittem, inne, że z raperem o pseudonimie Skepta. Najczęściej jednak na potencjalnego chłopaka Adele typowany jest Harry Styles, jeden z członków zespołu One Direction. Informację tę miała potwierdzić osoba z otoczenia piosenkarki.

Czy Harry Styles to nowy chłopak Adele?

Gwiazda od czasu rozstania z biznesmenem wiele zmieniła w swoim życiu - schudła kilkadziesiąt kilogramów, przeprowadziła się do Los Angeles i zaczęła częściej pojawiać się na imprezach u popularnych znajomych. Mimo wielu medialnych doniesień o potencjalnych romansach, Adele nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła rewelacjom. Oficjalnie jest więc singielką.

Zagraniczne portale plotkarskie twierdzą inaczej. Już od stycznia 2020, kiedy to Adele wybrała się z Harrym Stylesem na egzotyczne wakacje, mówi się o ich rzekomym romansie. Zdjęcia z ich wypadu na Karaiby obiegły Internet. Pojawiły się m.in. na Twitterze i Instagramie. Na fotografiach widać, że muzycy świetnie się razem bawią.

Do pogłosek o związku odniósł się sam Harry Styles, jednak jego wypowiedź pozostawiła pole do interpretacji. W wywiadzie cytowanym przez brytyjski dziennik "Metro" powiedział: "Po prostu dwoje muzyków wspólnie spędzało czas. Mogą razem nagrywać, mogą się też umawiać" - miał powiedzieć członek zespołu One Direction.