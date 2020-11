Adele i operacje. Wokalistka podobno wydała niemałą fortunę na zmianę wyglądu

Po rozstaniu z mężem w 2019 roku, Adele postanowiła zmienić dotychczasowy styl życia i postawiła na diametralną zmianę. Przeszła na specjalną dietę i zaczęła treningi, które przygotowała dla niej jej trenerka osobista Camila Goodis. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, ponieważ Adele zrzuciła aż 40 kg, co zostało zauważone przez media.

Adele przeszła spektakularną metamorfozę

Oczywiście odchudzona sylwetka Adele to nie jedyne rewelacje, którymi żyją tabloidy. Według informatorów bulwarówki "New Idea"- wokalistka wydała aż 5 milionów dolarów na operacje plastyczne. Skąd taka opinia? Wielu obserwatorów Adele stwierdziło, że rysy jej twarzy stały się delikatniejsze, co na pewno jest efektem ingerencji chirurga.