Adriana Kalska na salonach. Elegancja szaleństwo w jednym

Adriana Kalska to 36-letnia aktorka, która zdobyła popularność za sprawą głównej roli w serialu "Sama słodycz". I choć po zakończeniu owej produkcji, artystka przez długi czas nie wcielała się w pierwszoplanową postać w żadnym z seriali, to w zeszłym roku los się do niej uśmiechnął po raz kolejny.