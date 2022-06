Adrianna Biedrzyńska w nowej fryzurze. Fanka: Ten look to jakiś kosmos

Kariera Adrianny Biedrzyńskiej

Adrianna Biedrzyńska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi. Zaraz po skończeniu studiów aktorskich została zatrudniona przez Teatr Nowy w Warszawie, w którym grała przez kolejnych pięć lat. Przed kamerą pierwszy raz pojawiła się jeszcze jako studentka. Był to rok 1983 i film "Co dzień bliżej nieba". To był początek jej wielkiej przygody z kinem. Potem Adrianna Biedrzyńska zaczęła próbować swoich sił w serialach. Przez 10 lat grała w "Klanie". Od 2007 roku wciela się w niezwykle lubianą postać Małgorzaty Zwoleńskiej w serialu "Barwy szczęścia".