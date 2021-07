Adwokat Piotr Kaszewiak o sąsiedzkich sporach. "Jest jedna cenna rada"

Gościem programu "Newsroom" WP był adwokat Piotr Kaszewiak, który odpowiedział m.in. na pytanie, co możemy zrobić, gdy sąsiedzi zakłócają porządek i organizują głośne imprezy w swoim mieszkaniu. - Jest jedna cenna rada, która nie wszystkim jest znana. A chodzi mi o przepis dotyczący zakłócania porządku. To art 51 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. To on będzie tutaj pomocny. Nie zakłócajmy sąsiadom życia, nawet jeśli nie tyczy się to ciszy nocnej. To jest podstawa do interwencji policji — powiedział Kaszewiak. I dodał, że ludzie do adwokatów z podobnymi sprawami zwracają się dopiero wtedy, kiedy spory sąsiedzkie narosną do granic możliwości.