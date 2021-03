Agata Buzek była żoną Adama Mazana. Wcześniej zaręczyła się z kolegą z roku

Miłość ze szkolnych lat

W 2000 roku Ławrynowicz oświadczył się Agacie Buzek, a ona nie miała problemu, by publicznie mówić o miłości do narzeczonego i snuć dalekosiężne plany.

- Bardzo kocham Pawła. Chciałabym, by został moim mężem. Chciałabym iść do ołtarza w stylowej sukni w kolorze ecru. Kiedy to nastąpi? Nie wiem. Może już niedługo – mówiła wówczas w jednym z wywiadów.

Wybrała suknię ślubną

Ostatecznie doszło do rozstania. Trudno powiedzieć, co było jego główną przyczyną. Wiele wskazuje jednak na to, że aktor bardzo przeżył zerwanie zaręczyn – wyjechał za granicę: najpierw do Grecji, następnie do Norwegii, a później osiadł w Indiach, gdzie spędził 11 lat.