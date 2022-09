Agata Duda zabrała głos o zarobkach nauczycieli. "To absolutnie niezbędne"

Agata Duda o pracy nauczycieli. "Nie polega wyłącznie na przekazywaniu wiedzy"

Agata Kornhauser-Duda, która sama przez 17 lat pracowała jako nauczycielka, w przemówieniu odniosła się do pracy w szkole. - Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co to znaczy być nauczycielem i na czym polega praca nauczyciela. Nie jest to łatwa praca, tylko bardzo odpowiedzialna, ale zarazem niezwykle potrzebna i ważna. Ważna dla przyszłości i pomyślności Polski i Polaków. To zawód, który wymaga z jednej strony profesjonalizmu, wysokich kwalifikacji, ale także ogromnego zaangażowania, poświęcenia, empatii i kreatywności - podkreśliła.