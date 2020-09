Agata Kornhauser-Duda na spotkaniu z córką prezydenta Włoch. Laura Mattarella pełni funkcję pierwszej damy

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z Laurą Mattarellą o edukacji

Agata Kornhauser-Duda w różowym żakiecie

Pierwsza dama na spotkaniu wystąpiła w różowym komplecie. Wybrała garnitur ze spodniami typu rurki. Jest to połączenie klasyki z nowoczesnością. Dobrze skrojona marynarka podkreśla figurę Agaty Kornhauser Dudy, taki zestaw to must have w szafie każdej eleganckiej kobiety.