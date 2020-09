Agata Kornhauser-Duda mogła pomóc córce w zdobyciu pracy. Kinga Duda jest doradczynią prezydenta

Kinga Duda została doradczynią społeczną prezydenta

Jak zapewnił Andrzej Duda, jego córka nie będzie pobierała wynagrodzenia . – Doradca społeczny to wolontariusz – wyjaśnił. Prezydentówna została powołana na to stanowisko w sierpniu 2020 roku.

Do tej pory nie było wiadomo, komu Duda zawdzięcza objęcie funkcji doradcy. Jak donosi "Polityka", bezpośredni wpływ na obsadzenie jej na tym stanowisku mieli jej rodzice. "To osobista decyzja prezydenta i jego żony Agaty. Wiadomo, że wizerunkowo nie wygląda to najlepiej ani dla niego, ani dla Kingi" – wyjawiła osoba z otoczenia prezydenta cytowana przez tygodnik.