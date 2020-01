Agata Kornhauser-Duda w wieczorowej sukni. Jeden element dodał jej uroku

Styl i klasa Agaty Kornhauser-Dudy ceniona jest przez wszystkich. Pierwsza dama towarzyszyła mężowi na noworocznym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym. Wyglądała zjawiskowo.

Agata Kornhauser-Duda zawsze przywiązuje wagę do każdego detalu swojej stylizacji. Idealna fryzura, makijaż, biżuteria dobrana do odcieni ubrania - to jej znaki rozpoznawcze. Tym razem okazja była wyjątkowa – ostatnie spotkanie noworoczne w kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy. Stylizacja pierwszej damy sprawdziła się w tej sytuacji perfekcyjnie.