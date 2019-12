WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w kolędowaniu TVP. Przyćmiła gwiazdy estrady Agata Kornahuser-Duda od dawna wzbudza emocje. Głównie za sprawą tego, jak się prezentuje u boku męża, prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas ostatniego wystąpienia pierwsza dama wyglądała niezwykle elegancko. Znów skorzystała z triku Melanii Trump. Agata Kornahauser-Duda postawiła na kreację w błękicie (PAP) Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda wzięli udział w świątecznym koncercie TVP "Jaka Wigilia, taki cały rok". Pierwsza dama znów skradła show, a wielu pokusi się o stwierdzenie, że w błękitno-białej kreacji nie odstawała od kolędujących gwiazd polskiej estrady. Być może wyglądała nawet nieco lepiej. Agata Kornhauser-Duda postawiła na błękit W kolędowaniu w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi wzięły udział jedne z najbardziej znanych polskich osobistości ze świata muzyki, w tym Krystyna Prońko, Sylwia Grzeszczak czy Kasia Cerekwicka. Mimo takiej reprezentacji to Agata Kornhauser-Duda przyciągała wzrok. Pierwsza dama pojawiła się w sukience w kolorze klasycznego błękitu – obecnie jednego z najmodniejszych odcieni – i dopasowanym żakiecie do połowy uda. Okrycie w jasnym kolorze zostało ozdobione połyskującymi kwiatami doskonale komponującymi się kolorystycznie z sukienką. Dodatkowym elementem kreacji był pasek z okazałą kokardą, niemal od razu kojarzący się ze świętami Bożego Narodzenia. To właśnie paski w talii są znakami rozpoznawczymi amerykańskiej pierwszej damy. Melania Trump często wykorzystuje je w swoich stylizacjach, dzięki czemu jej sylwetka zyskuje nowe proporcje. To już kolejny raz, gdy Agata Kornhauser-Duda skorzystała z tego triku. Delikatny makijaż i błyszczące kolczyki doskonale uzupełniły kreację. Całość wyglądała elegancko, jednak nie zabrakło charakterystycznego dla okresu okołoświątecznego błysku. PAP Podziel się PAP Podziel się Zobacz także: Siłaczki odc. 4. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują