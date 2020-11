Agata Kornhauser-Duda z pomocą charytatywną. Nie wszystkim spodobała się inicjatywa pierwszej damy

W dobie pandemii koronawirusa, praktycznie wszyscy pomagają jak mogą, aby wesprzeć osoby najbardziej dotknięte samotnością. Do jednej z akcji charytatywnych przyłączyła się także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która zaniosła posiłki kombatantom. Niedługo później w sieci pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia, ale nie wszystkim przypadły one do gustu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z krytyką. (ONS.pl)