Roman Giertych o Kindze Dudzie. "Najlepsza gwarancja udanej reformy"

Wiadomość o tym, że Andrzej Duda zatrudnił swoją córkę w kancelarii prezydenckiej, była oburzająca dla wielu osób. Nie pomogły nawet oświadczenia, że to staż w formie wolontariatu, a prawniczka nie będzie czerpała z niego żadnych korzyści majątkowych. Gorącą atmosferę podgrzewał jeszcze bardziej fakt, że nikt nie wiedział, czym do końca będzie zajmować się Kinga Duda. Niektórzy współpracownicy kancelarii mówili, że będzie doradzać w sprawach młodych ludzi. Inni, że to tajemnica pomiędzy prezydentem, a jego doradcą.