Agata Kornhauser-Duda złożyła życzenia nauczycielom. Jej różowa marynarka to hit

"To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji. Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach" - czytamy.

Agata Kornhauser-Duda w różowej marynarce

Jest to dwurzędowa marynarka typu oversize. Taki element garderoby jest idealny na co dzień i od święta. Znakomicie wygląda w zestawieniu z jeansami, ale pasuje również do eleganckich stylizacji. Prezydentowa połączyła tę marynarkę z czarnym t-shirtem. Do tego ma lekką biżuterię i starannie uczesane włosy.