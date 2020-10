Andrzej Duda przygotował projekt ustawy ws. aborcji. Jest komentarz lekarza i prawnika

Andrzej Duda o wyroku TK

- Jeżeli spojrzymy teraz na kobietę, która w takiej ciąży się znajduje, to trzeba jasno powiedzieć, że jej sytuacja jest absolutnie dramatyczna i brak zrozumienia dla tej sytuacji jest czymś, z czym ja osobiście sobie także nie radzę. I uważam, że musi być ten element tutaj uwzględniony, a do tej pory nie został - mówił prezydent w rozmowie z Polsatem.

Andrzej Duda przygotował ustawę ws. aborcji

Projekt ustawy Dudy - co oznacza?

- Nie jestem prorokiem, żeby określić, jak to wpłynie na nastroje społeczne i protesty. Nie wydaje mi się jednak, aby kilkugodzinny proces legislacyjny w tak poważnej sprawie mógł doprowadzić do trwałych rezultatów i długoletniego ładu społecznego w tej materii. Uważam, że zaczynamy merytoryczną dyskusję, ale wydaje mi się, że proces dochodzenia do pewnych rozwiązań legislacyjnych musi być poprzedzony głębokimi konsultacjami i namysłem. Proces ten powinien opierać się przede wszystkim o wiedzę i doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin medycyny i okołomedycznych. Nie do końca jestem przekonany, że tak doraźny proces legislacyjny może przynieść dobre owoce - ocenia w rozmowie z WP Kobieta lekarz, prawnik i filozof, Jakub Pawlikowski.