Agata Kulesza musi na siebie uważać. Ma problemy ze zdrowiem

"Ja mam bardzo wysoki puls spoczynkowy. Kiedyś trenowałam na skakance. Miałam puls 180. Trener mówi: 'Stop, stop! Musimy utrzymać 140. Ty idź do lekarza'. Ja mówię: "Boże święty, dziwne. Nawet jak odpoczywam, mam cały czas 100". Wszyscy mówią, że to za dużo, że co to jest za serce zająca" - powiedziała.