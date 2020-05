Agata Kulesza będzie musiała płacić alimenty mężowi? Nowe doniesienia ws. rozwodu

Agata Kulesza – rozwód

Raz nawet do ich domu zostało wezwane pogotowie. Mężczyzna miał wtedy trafić do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Z naszych informacji wynika, że zachowywał się jak inny człowiek i groził bliskim – podawał w marcu zeszłego roku również "Super Express".

Agata Kuleszazłożyła pozew o rozwód z orzekaniem o winie małżonka, operator zrobił to samo w stosunku do niej. Potem wypowiadał się o żonie per "Pani". Teraz, jak czytamy, będzie domagał się alimentów. Z powodu koronawirusa nie może w tej chwili pracować, a miał zarabiać do 10 tys. złotych miesięcznie.