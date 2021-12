Agata Młynarska o ciężkiej chorobie. "Ignorancja doprowadziła mnie do szpitala"

Dziennikarka podkreśla, że choroba ma wpływ na każdy aspekt jej życia. "W domu, w samochodzie, w knajpie, mam alergię na głośne dźwięki, na za mocne światło - nie lubię tego. To jest tak, że mnie to aż przeszywa do kości. Lady Gaga choruje na to. Różni ludzie do mnie mówią: "Ale gdzie jest ta twoja choroba, przecież świetnie wyglądasz?". A ty siedzisz i czujesz, że wbijają Ci igły w nogi, w udo, w kolana, że nie wytrzymasz, tak cię ten ból paraliżuje" - tłumaczy Młynarska.