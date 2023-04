Agata Młynarska opowiedziała o swoich chorobach: "Wyję z bólu"

Prezenterka przyznała, że wzięła sobie głęboko do serca zalecenia lekarzy, co jej zdaniem przyniosło oczekiwany skutek. "Nie zawaliłam jednej godziny w programie leczenia. Ćwiczę, notuję, odpoczywam i chodzę na terapię. Nie stracę tej szansy. " - napisała gwiazda. Dziennikarka zdradziła, że dziś czuje się już znacznie lepiej i zapowiedziała, ze już wkrótce wróci nawet do pracy.